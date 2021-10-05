Мы должны вместе работать на благо Армении и России: Ален Симонян дал интервью проекту «Вместе»

Находящийся в Российской Федерации с официальным визитом председатель Национального Собрания Армении Ален Симонян после встречи с председателем Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентине Матвиенко дал интервью телеканалу «Вместе». Как сообщает Арменпресс, Ален Симонян подчеркнул, что это его первый официальный зарубежный визит в качестве спикера НС Армении, и для него очень важно, что первый зарубежный визит состоялся именно в Россию, учитывая союзнические и дружественные отношения между двумя странами.

«Мы только что закончили нашу первую встречу с представителями Совета Федерации, с Валентиной Матвиенко. Мы могли бы продолжать наш разговор еще очень долго, хотя общаемся мы не в первый раз. Госпожа Матвиенко мне представляла своих коллег, и выяснилось, что мы друг друга уже знаем еще с тех времен, когда я был вице-спикером парламента, мы вместе работали на разных площадках и должны сделать все возможное, чтобы продолжить нашу работу на благо Армении и России», - сказал Ален Симонян.

Говоря о предстоящей парламентской работе и основных целях, спикер НС отметил важность сотрудничества Армении с разными странами на международных платформ. «Коллеги из Совета Федерации сказали, что больше всего Россия как союзника на международных платформах встречает Армению. Т.е. Армения на первом месте среди стран, которые находятся на тех же платформах политических и дипломатических идей России. Мы пытаемся координировать нашу работу, поддерживаем наших российских коллег, наши российские коллеги поддерживают нас. Думаю, в этом плане у нас все до сих идет удачно».

Ален Симонян коснулся эпидемии коронавируса и ситуации в Армении, призвав граждан пройти вакцинацию и отметив, что он был одним из первых вакцинированных в Армении.

«К сожалению, в Армении уровень вакцинации низкий: некоторые люди не понимают, некоторые с опаской относятся к ситуации. Вместе с нашими российскими партнерами мы начали производство «Спутник лайт» в Армении. Это очень важное достижение», - сказал председатель НС.

Отвечая на вопрос, какая работа проводится в парламенте Армении, члене Евразийского экономического союза, по преодолению таможенных барьеров и развитию торговли, Ален Симонян сказал, что в настоящее время идет работа над двумя законодательными инициативами. По его словам, все первоначальные договора давно ратифицированы как с армянской, так и с российской стороны, но мир стремительно развивается, постоянно приходится вносить новые изменения.

Спикер НС также рассказал о деятельности армянской диаспоры, подчеркнув важность армянской общины России.

«Армянская община России очень хорошо понимает свою власть и силу, и знает, что ее голос может быть услышан во внутриполитической жизни Армении», - подчеркнул спикер парламента Армении.

По словам спикера НС, большинство населения Армении владеет русским языком, поэтому российские туристы в Армении чувствуют себя как дома.

В свою очередь, ведущая телепроекта «Вместе» сказала, что была удивлена тому, что Армения возглавила топ туристических направлений россиян этой осенью.

«Армения - очень удобное туристическое направление для России, потому что в нашей стране, во-первых, нет языковых проблем, во-вторых, Армения - спокойная страна, большую часть года солнечно. Туристы из России всегда должны знать, что Армения - это место, куда нужно все время возвращаться», - сказал Ален Симонян, также пригласив российскую журналистку посетить Армению.