Премьер-министр Пашинян и генеральный секретарь МОФ Мушикивабо выступили с заявлениями для представителей СМИ

Премьер-министр Никол Пашинян принял сегодня генерального секретаря Международной организации Франкофонии Луиз Мушикивабо.

После окончания встречи премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян и генеральный секретарь МОФ Луиз Мушикивабо выступили с заявлениями для представителей СМИ. Ниже представляем стенограмму заявлений:

Премьер-министр Никол Пашинян: Уважаемые представители средств массовой информации,

Дамы и господа,

Прежде всего, я хотел бы еще раз поприветствовать госпожу Луиз Мушикивабо и заверить, что генеральный секретарь Международной организации Франкофонии - всегда желанный гость в Республике Армения. Мы придаем важное значение членству Армении в Международной организации Франкофонии и выражаем удовлетворение уровнем роли и участия Армении в этой важной международной организации. Одной из целей визита генерального секретаря является подведение итогов председательства Армении на Саммите Франкофонии.

Как вы знаете, в рамках Саммита Франкофонии в Ереване в 2018 году Армения приняла председательство в организации сроком на два года. Однако из-за пандемии COVID-19 запланированный на 2020 год 18-й саммит был отложен, и Армения продолжила председательство в течение этого периода. Мы взяли на себя эту важную роль с большой ответственностью и готовностью, однако, с сожалением должен отметить, что из-за пандемии нам пришлось отменить некоторые программы, которые мы собирались реализовать.

Мы придаем важность должной подготовке и проведению следующего, 18-го саммита организации. Армения как страна-председатель намерена участвовать в мероприятии на высшем уровне и приложить активные усилия для разработки документов, которые должны быть приняты. На сегодняшней встрече с генеральным секретарем мы затронули широкий круг международных и региональных вопросов, и в первую очередь, конечно, коснулись темы безопасности и мира в регионе. Я особо подчеркнул важность решения гуманитарных проблем, возникших вследствие 44-дневной войны, в частности, немедленного освобождения армянских военнопленных и заложников, а также надлежащей защиты армянского культурно-исторического и религиозного наследия.

Армения благодарна генеральному секретарю МОФ за поддержку нашей страны осенью 2020 года. Мы благодарим за солидарность, которую Вы, госпожа генеральный секретарь, проявили к Армении и армянскому народу. Правительство Армении благодарит генерального секретаря за направление миссии наблюдателей на состоявшиеся в июне текущего года парламентские выборы в Армении. Это был первый раз, когда представители франкофонной семьи осуществляли мониторинг за парламентскими выборами в Армении. Армения готова продолжить широкомасштабное сотрудничество с Международной организацией Франкофонии, особенно в области преподавания французского языка как в школах, университетах, так и среди государственных служащих Армении. Армения поддерживает генерального секретаря МОФ в проведении реформ, вытекающих из ее должности. В этом контексте Армения также придает важность предложению генерального секретаря о реформировании деятельности органов организации. Спасибо.

Генеральный секретарь Международной организации Франкофонии Луиз Мушикивабо: Большое спасибо, господин премьер-министр, мне очень приятно находиться в Ереване, в городе, где я была избрана генеральным секретарем. У меня особая зависимость от этой страны по ряду причин. Мы говорили по телефону во время чрезвычайно сложной из-за войны и эпидемии ситуации для Армении, но я рада возможности встретиться сейчас с Вами как с действующим председателем, поговорить обо всем, что произошло с 2018 года. Конечно, мы также встречались в Париже и обсудили эти вопросы, но с тех пор и в мире, и в этой стране произошло многое. Я, прежде всего, очень рада находиться здесь.

Еще раз поздравляю Вас с избранием на пост главы этой прекрасной страны и с Вашей прекрасной победой. Для нашей организации было честью направить наблюдателей на эти выборы. Они мне доложили. Выражаем наше удовлетворение участием Армении в различных программах и инициативах нашей организации, а также Вашей активностью, несмотря на эпидемическую ситуацию, осложнившую жизнь всего мира.

Что касается сотрудничества между нашей организацией и этой прекрасной страной, то мы очень заинтересованы в поиске таких инициатив, которые будут связаны с взаимодействием между армянской молодежью и молодежью других франкофонных стран, будь то в Африке, Азии или Европе. Мы консультируемся с послом Тер-Степаняном, который представляет Армению в Международной организации Франкофонии. Мы стараемся найти программы и инициативы, которые оправдают ожидания армянской молодежи. Это, конечно же, дополняет наше классическое сотрудничество в рамках популяризации французского языка. И мы всегда рады вернуться в эту страну, слышать все больше и больше людей, говорящих на французском языке.

Однако в 2021 году Франкофония касается не только французского языка. Для стран-участниц Франкофонии французский является общим языком, но, прежде всего, у каждой из них также есть свой национальный язык, а также другие иностранные языки. Сегодня Франкофония свободна от комплексов. Французский может сосуществовать вместе с другими языками. Это реальность всех наших государств-членов. Конечно же, мы придаем большое значение французскому языку, который позволяет молодым франкофонам найти работу, получить новые возможности, путешествовать и понимать мир. Такова франкофония сегодня. Армения вносит большой вклад в деятельность нашей организации, еще раз подчеркну, в довольно сложной ситуации.

Международная организация Франкофонии, и об этом мы только что говорили с премьер-министром, очень чувствительна к политическим проблемам этой страны. Мы следили за событиями, за болью армян во время войны. В нашей организации 88 государств-членов, ряд стран имеет очень тесные отношения с Арменией, некоторые страны даже вовлечены в политические процессы, например, Франция, где также находится штаб-квартира нашей организации. И есть страны, которые менее чувствительны к этому вопросу. Но организация, конечно же, придает важное значение, и Армения является государством-членом МОФ, а в настоящее время страной-председателем, поэтому мы остаемся очень чувствительными, очень внимательными к этой стране.

Мы всегда готовы выслушать премьер-министра и власти Армении. И, конечно, премьер-министр остается председателем до следующего саммита, который состоится в Тунисе примерно через полтора месяца. Т.е. мы будем поддерживать связь с премьер-министром, чтобы он мог поддержать этот процесс, пока не передаст председательство следующему председателю - Тунису.

Господин премьер-министр, хочу поблагодарить Вас за Ваше гостеприимство, за гостеприимство армян. Действительно, мы чувствовали себя как дома с момента приезда, и спасибо Вам от имени организации.