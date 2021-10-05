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Армянская сторона ожидает гуманитарной помощи от UNHCR для перемещенных из Арцаха лиц

Армянская сторона ожидает гуманитарной помощи от UNHCR для перемещенных из Арцаха лиц

Заместитель министра иностранных дел Армении Ваге Геворгян 4 октября выступил на 72-м заседании исполнительного комитета Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR).

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, в своем выступлении заместитель министра иностранных дел коснулся гуманитарных последствий войны, развязанной Азербайджаном 27 сентября 2020 года против Нагорного Карабаха, подчеркнув, что в результате войны более 91 тысячи человек стали перемещенными лицами, 88% из которых составляли женщины и дети.

Он отметил, что армянская сторона считает недопустимыми препятствия в оказании гуманитарной помощи Арцаху и ожидает активной поддержки Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в решении проблем вынужденных переселенцев.

Ваге Геворгян заверил, что Армения привержена мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта, в рамках которого будет решен вопрос о возвращении всех армян в места их прежнего проживания в Нагорном Карабахе, а также выразил уверенность в том, что гуманитарная помощь народу Арцаха должна быть предоставлена независимо от всех обстоятельств.


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