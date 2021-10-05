Армянская сторона ожидает гуманитарной помощи от UNHCR для перемещенных из Арцаха лиц

Заместитель министра иностранных дел Армении Ваге Геворгян 4 октября выступил на 72-м заседании исполнительного комитета Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR).

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, в своем выступлении заместитель министра иностранных дел коснулся гуманитарных последствий войны, развязанной Азербайджаном 27 сентября 2020 года против Нагорного Карабаха, подчеркнув, что в результате войны более 91 тысячи человек стали перемещенными лицами, 88% из которых составляли женщины и дети.

Он отметил, что армянская сторона считает недопустимыми препятствия в оказании гуманитарной помощи Арцаху и ожидает активной поддержки Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в решении проблем вынужденных переселенцев.

Ваге Геворгян заверил, что Армения привержена мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта, в рамках которого будет решен вопрос о возвращении всех армян в места их прежнего проживания в Нагорном Карабахе, а также выразил уверенность в том, что гуманитарная помощь народу Арцаха должна быть предоставлена независимо от всех обстоятельств.