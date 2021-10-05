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В результате выстрела с азербайджанской сторон поврежден грузовой автомобиль тылового обеспечения ВС Армении

В результате выстрела с азербайджанской сторон поврежден грузовой автомобиль тылового обеспечения ВС Армении

На участке Ерасха армяно-азербайджанской границы 4 октября, в районе 23:30 часов, в результате выстрела с позиций азербайджанских ВС был поврежден грузовой автомобиль тылового обеспечения ВС Армении.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, среди состава пострадавших нет.


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