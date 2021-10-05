Премьер-министр Никол Пашинян направил поздравительное послание по случаю Дня учителя.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в послании говорится:

"Дорогие учителя, поздравляю всех вас с профессиональным праздником - Днем учителя, выражаю признательность и уважение к вашей профессии и миссии.

Многие учителя в Армении, несмотря на множество трудностей, были и остаются преданными своей профессии, своим ученикам, будущему и стране. И сегодня мы видим результат этой приверженности в виде успехов и достижений многих наших граждан.

Величайшая миссия учителя - не только передавать конкретные знания, но и научить учиться, показывать ученикам важность знания, умения, обучения, сделать обучение жизненно важной необходимостью для человека, и именно это мы имели в виду, когда в стратегии трансформации Армении до 2050 года сформулировали задачу превращения обучения в национальный образ жизни.

Для эффективного решения этой проблемы мы приняли государственные стандарты дошкольного и общего образования, запустили систему добровольной аттестации педагогов. В результате зарплата прошедших аттестацию учителей на первом этапе вырастет на 30-50%. В результате этого непрерывного процесса мы обеспечим наличие в наших школах высококачественных педагогов, одновременно решая проблему материального обеспечения учителей.

Именно для решения этой проблемы мы поставили целью в ближайшие пять лет построить, реконструировать или отремонтировать 500 детских садов и 300 школ, чтобы обеспечить все наши школы современными естественнонаучными и инженерными лабораториями.

Мы глубоко убеждены, что образование - это тот инструмент, с помощью которого наша страна должна преодолеть все трудности, с которыми она сталкивается, и позвольте подчеркнуть, что все наши нынешние трудности каким-то образом связаны с проблемами, которые когда-либо были у нас в области образования.

Дорогие учителя,

Сегодня вы стоите на передовой нашего будущего, и правительство сделает все, чтобы обеспечить для вас крепкий тыл, чтобы вы смогли широко открыть перед нашими детьми двери знаний и навыков, иными словами - двери в счастливое будущее.

Еще раз поздравляю вас всех с Днем учителя!"