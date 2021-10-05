Азиатские индексы - 05-10-21
ТОКИО, 5 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 5 октября на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии снизился на 2.19% и составил 27822.12 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 1.33% и составил 1947.75 пункта: Китайский Shanghai Composite не изменился и опять составил 3568.17 пункта, а HANG SENG вырос на 0.28% и составил 24104.15 пункта.
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