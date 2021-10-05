Состоялась премьера поставленного по книге госпожи Нунэ Саркисян «Лысый ёжик» балетного спектакля

В Ереванском государственном хореографическом колледже поставлен детский балет по книге супруги президента Республики Нунэ Саркисян «Лысый ёжик». Это первый в армянской музыкальной истории балет, созданный специально для самых маленьких зрителей.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, автором постановки, в которой участвуют воспитанники Государственного хореографического колледжа, является преподаватель колледжа Ваге Бабаджанян, автор музыки – 15-летний композитор Григ Баласанян, а исполняет её Государственный симфонический оркестр Армении под руководством художественного руководителя и главного дирижёра Сергея Смбатяна. Это благотворительный проект, все участники которого работали бесплатно.

Премьеру балета «Лысый ёжик», состоявшуюся 4 октября, посетила госпожа Нунэ Саркисян, которая по завершении представления высказала слова восхищения, отметив: «Я очень удивлена. Всё было так прекрасно, совершенно и профессионально, что я не нахожу слов выразить своё восхищение».

Госпожа Саркисян выразила благодарность всем тем, кто участвовал в сложном и длительном труде постановки балетного спектакля «Лысый ёжик». Она особо подчеркнула большой вклад детей в дело создания этого балета. «

», - подытожила госпожа Нунэ Саркисян.