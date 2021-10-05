АТОР ждет спада продаж туров в регионах на осенние и зимние каникулы

Туроператоры ждут сокращения турпотока в регионах вдвое из-за введения новых ограничений для борьбы с COVID-19, спад продаж затронет осенние школьные каникулы и новогодние праздники, заявила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Там объяснили, что в связи с ростом заболеваемости в регионах начинают от приезжих требовать сертификат о вакцинации либо справку о перенесенной коронавирусной инфекции, тогда как раньше было достаточно отрицательного ПЦР-теста. Среди популярных туристических направлений о введении новых требований уже объявили Калининградская и Владимирская области, обсуждают их и в Татарстане,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Столь жесткие требования ставят под угрозу продажи туров на ноябрьские праздники и новогодние каникулы. Не спасут ситуацию и туристы, у которых есть требуемые QR-коды о вакцинации или перенесенной болезни. По мнению туроператоров, таким образом региональные власти посылают сигнал туристам: "вас тут не ждут". В такой ситуации россияне опасаются бронировать поездки, так как не знают, куда еще их могут не пустить", - предупредила АТОР.

Кроме того, в ассоциации отмечают, что ограничения в регионах всегда чреваты потерей качества услуг. "Например, из-за сокращения турпотока закроются рестораны или будут работать в ограниченном режиме. Значит, есть риски ухудшения качества питания или сервиса. Туристы не захотят испытывать на себе ухудшение качества туристической среды, поэтому просто никуда не поедут", - рассуждают в организации.

Ситуация в туристической отрасли, которая только начала восстанавливаться в условиях пандемии, снова ухудшается из-за новых ограничений, заявили в АТОР и добавили, что для участников рынка большое значение будут иметь разные формы господдержки.