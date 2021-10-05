Интерны российской компании «CBOSS» провели месяц в Ucom

В течение месяца интерны российской ИТ-компании «CBOSS»: Андрей Дудников, Игорь Злобин, Дарья Симакова, Дмитрий Сидак и Анатолий Носов, - погружались в бизнес-деятельность различных подразделений компании Ucom. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе компании, визит был организован с целью развития перспективной российской молодежи, набранной с помощью студенческих стажировок Конкурса Созидательного Интеллекта – инновационной инициативы Андрея Морозова.

«Это прекрасная возможность обменяться опытом и поработать совместно, как для нашей команды, так и для молодых талантов нашего партнера. Отмечу, что наши руководители отметили очень высокую обучаемость приехавших к нам ребят и мы рассматриваем возможность проведения таких студенческих стажировок и для армянской молодежи», - отметил генеральный директор компании Ucom Ара Хачатрян.

«Студенческие стажировки КСИ раскрывают потенциал российской молодежи, и нам было бы очень интересно провести такое мероприятие и в Армении. Я уверен, что здесь мы смогли бы при помощи наших технологий найти много перспективных ребят, которые получили бы возможность уверенного быстрого старта своей профессиональной карьеры как в Ucom, так и других интересных компаниях. Это работает как социальный лифт, или даже вертолет. Уже сейчас ребята могут подать свои предварительные заявки онлайн на странице Стажировки 10в (гуглите ее по-русски). Чем больше таких заявок будет подано сейчас, тем скорее мы совместно с Ucom организуем такое мероприятие в Армении», - сказал президент «CBOSS» Андрей Морозов.

Игорь Злобин, интерн финансового отдела «CBOSS», в беседе с нами рассказал, что за время стажировки в Ucom успел побывать в различных подразделениях: в командах по обслуживанию клиентов, биллинга, и даже сумел поработать в отделе рекламы: «Сотрудники Ucom дружелюбны, открыты, с ними просто общаться, здесь работа организована так, что не чувствуется строгого деления на иерархии».

Следует отметить, что «CBOSS» предоставляет телекоммуникационным компаниям биллинговые решения, которые, по мнению экспертов, достаточно функциональные, гибкие, масштабируемые и имеют широкий спектр применения. Биллинговая система – это автоматизированная система, которая регистрирует тип, объем, стоимость услуг, предоставляемых абоненту, подсчитывает начисления и платежи абонентов и выдаёт обобщённые результаты, в том числе необходимые для отчетности.

Интерны российской компании «CBOSS» провели месяц в Ucom

В течение месяца интерны российской ИТ-компании «CBOSS»: Андрей Дудников, Игорь Злобин, Дарья Симакова, Дмитрий Сидак и Анатолий Носов, - погружались в бизнес-деятельность различных подразделений компании Ucom. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе компании, визит был организован с целью развития перспективной российской молодежи, набранной с помощью студенческих стажировок Конкурса Созидательного Интеллекта – инновационной инициативы Андрея Морозова.

«Это прекрасная возможность обменяться опытом и поработать совместно, как для нашей команды, так и для молодых талантов нашего партнера. Отмечу, что наши руководители отметили очень высокую обучаемость приехавших к нам ребят и мы рассматриваем возможность проведения таких студенческих стажировок и для армянской молодежи», - отметил генеральный директор компании Ucom Ара Хачатрян.

«Студенческие стажировки КСИ раскрывают потенциал российской молодежи, и нам было бы очень интересно провести такое мероприятие и в Армении. Я уверен, что здесь мы смогли бы при помощи наших технологий найти много перспективных ребят, которые получили бы возможность уверенного быстрого старта своей профессиональной карьеры как в Ucom, так и других интересных компаниях. Это работает как социальный лифт, или даже вертолет. Уже сейчас ребята могут подать свои предварительные заявки онлайн на странице Стажировки 10в (гуглите ее по-русски). Чем больше таких заявок будет подано сейчас, тем скорее мы совместно с Ucom организуем такое мероприятие в Армении», - сказал президент «CBOSS» Андрей Морозов.

Игорь Злобин, интерн финансового отдела «CBOSS», в беседе с нами рассказал, что за время стажировки в Ucom успел побывать в различных подразделениях: в командах по обслуживанию клиентов, биллинга, и даже сумел поработать в отделе рекламы: «Сотрудники Ucom дружелюбны, открыты, с ними просто общаться, здесь работа организована так, что не чувствуется строгого деления на иерархии».

Следует отметить, что «CBOSS» предоставляет телекоммуникационным компаниям биллинговые решения, которые, по мнению экспертов, достаточно функциональные, гибкие, масштабируемые и имеют широкий спектр применения. Биллинговая система – это автоматизированная система, которая регистрирует тип, объем, стоимость услуг, предоставляемых абоненту, подсчитывает начисления и платежи абонентов и выдаёт обобщённые результаты, в том числе необходимые для отчетности.