Температурный рекорд 83-летней давности побит в Уфе

Абсолютный минимум температуры дня зафиксирован во вторник в Уфе. Как передает Арменпресс, об этом сообщила пресс-служба Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"Ночью 5 октября 2021 года на аэрологической станции "Уфа-Дема" был перекрыт абсолютный минимум температуры воздуха, который составил минус 6,7 °по Цельсию", - говорится в сообщении.

Предыдущий рекорд был зафиксирован в 1938 году, тогда в этот день минимальная температура воздуха составила - 4,5°.

По республике этой ночью столбики термометра опускались до минус 12°.