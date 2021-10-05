Избранный председатель Палаты адвокатов Армении вступил на должность

В Палате адвокатов Армении новый президент. Как сообщает «Арменпресс», сегодня, 5 октября, в зале заседаний Дома правительства состоялась церемония вступления на должность новоизбранного председателя Палаты адвокатов РА Симона Бабаяна. 2-й председатель Палаты адвокатов, занимавший эту дольность с 2013 по 2021 гг., Ара Зограбян торжественно передал свои полномочия новоизбранному председателю.

«Хочу поздравить господина Симона Бабаяна, заверить вас, что он своей работой уже доказал, что он хороший руководитель, хороший человек, ответственный специалист. Так что адвокатура в надежных руках», - заявил Ара Зограбян.

Второй председатель Палаты адвокатов также представил исчерпывающий отчет о своем 8-летнем пребывании на должности. Часть своего выступления Ара Зограбян посвятил сравнению политики прежних и нынешних властей по отношению к Адвокатской палате.

По словам Зограбяна, адвокат часто оказывается среди граждан государства, поэтому он должен быть бесстрашным.

«Наш девиз - это девиз врачей, не навреди», - подчеркнул юрист.

По словам Ара Зограбяна, правильно ли он действовал в течение этих 8 лет, хорошо ли он работал, оценят юристы, которым он подотчетен.

«Недостатки, упущения, ошибки - да, были, их не могло не быть», - подчеркнул Зограбян.

Одним из результатов своей деятельности он посчитал то, что к концу срока его полномочий в 2021 году количество юристов в Армении по сравнению с 2013 годом увеличилось на 982 человека, достигнув 2 352. По статистике на 100 000 жителей Армении приходится 79 юристов, в Грузии - 125 , в Германии - 200, в Греции - 380 и в Израиле - 900.

Ара Зограбян поблагодарил весь коллектив палаты, без чего не было бы его достижений. Он поблагодарил счетную комиссию палаты за организацию объективных выборов.

Поднявшись на трибуну, новоизбранный председатель Палаты адвокатов Симон Бабаян поблагодарил Палату адвокатов за оказанное доверие.

«Юристы выбрали путь сохранения и развития достижений института. Адвокатское сообщество сказало свое слово, доказав, что руководствуется принципами независимости и самоуправления», - заявил Симон Бабаян.

Вступив на должность председателя палаты, он поспешил исполнить свои полномочия, объявив с трибуны о своем первом решении наградить бывшего члена палаты адвокатов Ара Зограбяна золотой медалью «Рыцарь адвокатуры».

От имени Католикоса Всех Армян Гарегина II с приветственной речью выступил Епископ Аршак Хачатрян, канцлер Первопрестольного Святого Эчмиадзина, передавший поздравления и благословения Его Святейшества всему адвокатскому сообществу.

Выборы президента адвокатской палаты состоялись 12 сентября. За Симона Бабаяна проголосовали 84% из 1 111 участвовавших в голосовании адвокатов, 937 адвокатов. За другого кандидата, Геворга Гезаляна, проголосовали 144 адвоката.

Симон Бабаян родился 1 мая 1979 года. Окончил юридический факультет Ереванского университета (1995 – 2000 гг.). Он кандидат юридических наук. Работал в Международном научно-образовательном центре Национальной академии наук Армении. С 2014 года - директор Юридической школы Армении. Женат, имеет двоих детей.