Ашот Хачатурянц назначен исполняющим обязанности президента Российской премьер- лиги
Руководитель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц назначен исполняющим обязанности президента Российской премьер-лиги (РПЛ). Как передает Арменпресс, об этом ТАСС сообщил источник.
Ранее во вторник эту должность покинул Сергей Прядкин, он возглавлял организацию с 2007 года.
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