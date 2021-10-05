В России зафиксировали 895 смертей из-за коронавируса за сутки. Это новый максимум

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 895 против 883 днем ранее, до 211 696. Это новый максимум с начала пандемии, следует из опубликованных во вторник данных оперативного штаба по борьбе с заболеванием.

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии), согласно данным штаба, осталась на уровне 2,77%. В частности, за сутки было зарегистрировано 58 летальных случаев в Санкт-Петербурге, 41 - в Свердловской области, 34 - в Ростовской области, по 33 - в Краснодарском крае и Нижегородской области, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Число подтвержденных случаев заражения возросло за сутки на 25 110, до 7 637 427. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,33%. В частности, за сутки выявили 1 894 случая в Санкт-Петербурге, 1 788 - в Московской области, 631 - в Самарской области, 602 - в Нижегородской области, 593 - в Воронежской области.

Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, увеличилось до 666 672, следует из сообщения штаба.

Число вылечившихся возросло за сутки на 18 568, до 6 759 059. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет примерно 88,5% от общего числа заразившихся. В частности, за сутки выписали 1 567 пациентов в Санкт-Петербурге, 1 163 - в Московской области, 557 - в Республике Башкортостан, 505 - в Республике Крым, 461 - в Свердловской области.