Литва предоставила Армении 50 000 доз вакцины «Модерна»

Литва передала Армении около 50 000 доз вакцины «Модерна». Несколько дней назад об этом заявил премьер-министр Литвы. Как передает «Арменпресс», об этом сообщили в Минздраве Литвы.

Церемония передачи вакцины состоялась вечером 4 октября в аэропорту Вильнюса, когда делегация во главе с премьер-министром Николом Пашиняном возвращалась в Армению.

Литва предоставила гуманитарную помощь в ответ на запрос Армении на основе двустороннего соглашения ЕС по механизму обмена вакцинами.

В ходе официального визита министры здравоохранения Литвы и Армении подписали Соглашение о сотрудничестве. Это для Литвы первый случай передачи вакцины «Модерна».