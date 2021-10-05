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Литва предоставила Армении 50 000 доз вакцины «Модерна»

Литва предоставила Армении 50 000 доз вакцины «Модерна»

Литва передала Армении около 50 000 доз вакцины «Модерна». Несколько дней назад об этом заявил премьер-министр Литвы. Как передает «Арменпресс», об этом сообщили в Минздраве Литвы.

Церемония передачи вакцины состоялась вечером 4 октября в аэропорту Вильнюса, когда делегация во главе с премьер-министром Николом Пашиняном возвращалась в Армению.

Литва предоставила гуманитарную помощь в ответ на запрос Армении на основе двустороннего соглашения ЕС по механизму обмена вакцинами.

В ходе официального визита министры здравоохранения Литвы и Армении подписали Соглашение о сотрудничестве. Это для Литвы первый случай передачи вакцины «Модерна».


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