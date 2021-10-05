В селе Личк прокладывается тротуар длиной почти в 1 900 метров

В селе Личк Гегаркуникской области на участке межгосударственной дороги Севан-Мартуни-Гетап по заказу Министерства территориального управления Армении прокладывается односторонний тротуар протяженностью в 1 866 метров.

Как сообщил «Арменпресс» руководитель общины Личк Гнел Григорян, строительные работы начались 20 сентября и будут завершены в ноябре этого года. Строительные работы выполняет ООО «Шант-Сейран». Стоимость строительства составляет 64 миллиона 254 000 драмов. 1 484 метра тротуара будут шириной в 1,50 метра, 235 метров - шириной в 1 метр, 147 метров - шириной в 1,38 метра. По всей длине ставятся базальтовые бордюры. Общая площадь тротуара, выложенного плиткой, составит 2664,7 квадратных метра.

«Для нашей общины это очень важная программа. На межгосударственной трассе Севан-Мартуни-Гетап интенсивное движение транспорта, и там нет ни пешеходных переходов, ни тротуаров. По этой дороге много детей ходит в школу, много людей ходит по своим повседневным делам. После прокладки тротуара мы получим безопасный участок этой межгосударственной дороги», - сказал Гнел Григорян.

Хосров Хлгатян