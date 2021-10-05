Макрон рассказал о положении женщин в Афганистане при талибах

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал ужасным положение женщин в Афганистане после прихода к власти в стране движения "Талибан"*, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Ситуация для женщин в Афганистане сегодня ужасна. Поэтому многие из них покинули страну. Международное сообщество помогло им настолько, насколько могло ... Франция внесла свой вклад по максимуму ... Много женщин, которые в последние годы могли получить доступ к образованию, спорту, искусству, вдруг увидели, как все окна и двери закрываются", - сказал французский лидер в интервью радиостанции France Inter.

Он добавил, что талибы должны обеспечить будущее для афганских женщин - это одно из условий для признания движения.

В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.