Лукас Селараян присоединился к сборной Армении по футболу

Новичок сборной Армении по футболу Лукас Селараян присоединился к команде.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает ФФА. Сборная Армении уже находится во Франкфурте. Команда Хоакина Капарроса в этом городе проведет подготовительный этап.

В группе J квалификационного раунда чемпионата мира - 2022 сборная Армении 8 октября в Рейкьявике сразится с Исландией, затем 11 октября сыграет со сборной Румынии.