Лукас Селараян присоединился к сборной Армении по футболу
12:17, 5 Октябрь, 2021
Новичок сборной Армении по футболу Лукас Селараян присоединился к команде.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщает ФФА. Сборная Армении уже находится во Франкфурте. Команда Хоакина Капарроса в этом городе проведет подготовительный этап.
В группе J квалификационного раунда чемпионата мира - 2022 сборная Армении 8 октября в Рейкьявике сразится с Исландией, затем 11 октября сыграет со сборной Румынии.
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