В Армении подтвержден 891 случай заражения COVID-19

По состоянию на 11:00 5 октября в Армении всего подтверждено 266 208 случаев заражения COVID-19, 245 376 из которых вылечились, есть 5 419 летальных исходов.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Министерство здравоохранения Армении.

За последние сутки проведено 6 904 тестов. Подтвержден 891 новый случай заражения COVID-19, вылечились 534 заболевших, есть 22 летальных исходов.

В предыдущий день зарегистрировано 2 случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в которых смерть наступила не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни. Общее количество таких случаев - 1 220.

На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 14 193 пациентов. Всего проведено 1 761 967 тестов.