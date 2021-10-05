Будущее страны начинается с учителя: президент Армении поздравил с Днем учителя

Президент Республики Армения Армен Саргсян по случаю Дня учителя направил поздравительное послание. Как сообщает «Арменпресс», в послании президента, в частности, говорится:

«Уважаемые учителя! Сегодня мы отмечаем Ваш профессиональный праздник - День учителя.

Мы празднуем его в тяжелые времена, в стрессовой ситуации, когда нам нужно не просто объединить наши способности и все сильные стороны, вложить наш опыт и знания, но и учиться и учить заново.

Мы, как народ, очень хорошо знаем место учителя в нашей системе ценностей. Государственность рождается и живет и путем образования, образованного человека, образованного общества, образованного народа. В те времена, когда у нас не было государственности, учителя и духовенством хранили свет Родины, Веры и Языка, то есть свет нашей идентичности.

На протяжении всей жизни у нас всегда есть учителя в семье, в школе, в нашем окружении и на работе. Так или иначе, они учат нас жить и любить, быть милосердными и уметь прощать, бороться и побеждать, быть сильными, быть мудрыми и образованными, получать знания и опыт. Одни учат нас защищать и беречь Родину, национальные ценности, другие быть храбрыми и решительными, третьи работать и созидать, четвертые - быть счастливыми и сострадательными, пятыe...

И все они обычно объединяются в один образ Учителя ...

Школа - это отправная точка, с которой, как и в семье, начинается осознание нашей идентичности, благодаря нашим родителям, нашим учителям, которые часто сменяют друг друга в разных ситуациях. То есть будущее страны начинается с Учителя, его воспитания и знаний, его опыта и советов, которые передаются нам, которые остаются ценными и необходимыми во все времена.

Мы живем в мире, полном вызовов, когда неожиданные и непредсказуемые изменения происходят все чаще, когда растет потребность в сознательных, образованных и творческих людях, которые должны не только создавать будущее Армении, но и участвовать в нем, строить завтрашний день.

В современном мире роль учителя больше не ограничивается предоставлением знаний. Нужно уметь максимально глубоко понимать суть изменений, происходящих в стране, в обществе и в мире. Мы можем построить школу, университет, но без квалифицированного учителя не может быть качественного результата.

Уважаемые учителя, мы должны создать для Вас все условия, чтобы у Вас была возможность не только воспитывать достойных граждан, но и повышать квалификацию, развивать свои знания, чтобы Вы, Ваши семьи и Ваши ученики, их родители и родные, мы все могли бы жить в сильной, в процветающей, безопасной и здоровой стране.

Уважаемые учителя, все мы учились в школе. С теплотой и благодарностью вспоминаю своих учителей.

Мы все продолжаем оставаться учениками. Я благодарен своим школьным учителям и всем людям, у которых я чему-то научился и продолжаю чему-то учиться.

Я желаю всем Вам, чтобы Ваши ученики вспоминали Вас с уважением и любовью на протяжении всей своей жизни.

Желаю всем Вам здоровья, благополучия и всего наилучшего!».