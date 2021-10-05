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Федерации футбола Армении и Германии начинают сотрудничество

Федерации футбола Армении и Германии начинают сотрудничество

Футбольные федерации Армении и Германии начинают сотрудничество.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает ФФА. Соглашение было достигнуто на встрече в штаб-квартире Футбольной федерации Германии (GFF).

Делегация ФФА прибыла во Франкфурт 4 октября по непосредственной инициативе вице-президента Футбольной федерации Германии Дирка Янотта. На встрече присутствовали высокопоставленные должностные лица GFF. Для делегации ФФА была организована ознакомительная поездка, после чего были достигнуты договоренности о дальнейшем сотрудничестве по ряду вопросов в сфере футбола.


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