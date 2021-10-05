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В первой тренировке сборной Армении во Франкфурте не участвовал лишь Лукас Селараян

В первой тренировке сборной Армении во Франкфурте не участвовал лишь Лукас Селараян

Сборная Армении по футболу провела во Франкфурте первую тренировку.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает ФФА. Все приглашенные игроки, за исключением Лукаса Селараяна, уже в распоряжении главного тренера команды Хоакина Капарроса. Лукас Селараян прибудет во Франкфурт 5 октября и присоединится к команде во второй тренировке.

В группе J квалификационного раунда ЧМ-2022 сборная Армении 8 октября в Рейкьявике сразится с Исландией, затем 11 октября сыграет со сборной Румынии.


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