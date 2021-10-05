В Национальном собрании Армении началось очередное заседание. Как передает «Арменпресс», в повестке дня заседания 7 вопросов.

Парламент обсудит вопрос об избрании члена Комиссии по регулированию общественных услуг Республики Армения, законопроекты о внесении изменений в Закон Республики Армения «О финансовом выравнивании» и поправки к Закону Республики Армения «Об оплате труда лиц, занимающих государственные должности и должности государственной службы».

В повестку дня заседания также законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Республики Армения, пакет законопроектов о внесении изменений в Закон Республики Армения «О деятельности по оценке недвижимого имущества» и в прилагаемый пакет проектов законов и законопроекты о внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс Республики Армения.