Европейские индексы - 04-10-21
МОСКВА, 5 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 4 октября:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.79% и составил 15036.55 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.61% и составил 6477.66 пункта, британский FTSE снизился на 0.23% и составил 7011.01 пункта, а российский RTSI вырос на 0.80% и составил 1785.75 пункта.
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