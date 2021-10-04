В России ввели День отца

Президент России Владимир Путин указом установил День отца, отмечать его будут в третье воскресенье октября. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, документ опубликован на портале правовой информации.

В пояснении говорится, что это делается для "укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей".

В 2018 году депутат Госдумы от КПРФ Тамара Плетнева вносила в нижнюю палату похожий законопроект, однако тогда коллеги его отклонили, сославшись на то, что общенациональные праздники традиционно учреждает глава государства.

К идее вернулись в этом году. Инициативу подготовил Минтруд. В пояснительной записке авторы указали, что ее необходимость обусловлена 72-й статьей поправок к Конституции о защите семьи, материнства, отцовства и детства.

В некоторых регионах страны праздник уже существовал