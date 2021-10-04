Секретарь Совбеза Армении и посол ИРИ обозначили перспективы сотрудничества в решении региональных вызовов

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян 4 октября принял посла Ирана в Армении Аббаса Бадахшана Зохури.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе СБ Армении, в ходе встречи стороны затронули вопросы региональной безопасности и стабильности.

Собеседники обозначили перспективы сотрудничества в решении новых региональных вызовов. Была особо подчеркнута важность иранского порта Чабахар в контексте как региона, так и армяно-иранских экономических отношений, особенно развития Сюника. Стороны высоко оценили готовность сторон к продолжению сотрудничества в рамках свободной экономической зоны Мегри и дорожного коридора Север-Юг.

Собеседники обменялись мнениями по ряду других вопросов армяно-иранской повестки дня. Посол Аббас Бадахшан Зохури подчеркнул, что Тегеран будет развивать отношения с братской Арменией на самом высоком уровне.