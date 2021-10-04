Президент Армении принял генерального секретаря Международной организации Франкофонии

Президент Армении Армен Саркисян сегодня принял генерального секретаря Международной организации Франкофонии Луиз Мушикивабо и возглавляемую ею делегацию.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, Луиз Мушикивабо отметила, что после своего избрания главой организации на прошедшем в 2018 году в Ереване 17-м саммите Международной организации Франкофонии рада вернуться в Армению, чтобы обсудить направления сотрудничества с президентом республики, а также выслушать его подходы относительно развития сотрудничества в рамках Международной организации Франкофонии.

Представляя основные направления и программы деятельности Организации, генеральный секретарь подчеркнула, что МОФ уделяет большое внимание программам, ориентированным на молодых людей, пытаясь создать для них разные платформы и возможности, а также придает важность развитию сотрудничества в различных сферах экономики.

Приветствуя визит Луиз Мушикивабо в Армению, президент Саркисян коснулся направлений, в рамках которых возможно наладить эффективное сотрудничество со странами-членами организации. Он особо отметил, что 6-й Международный фестиваль науки и искусства STARMUS, который состоится в Армении в следующем году, является хорошей возможностью привлечь молодежь стран-участниц, установить связи между ними, способствовать сотрудничеству в области науки и искусства.

По словам президента Саркисяна, еще одна возможность для сотрудничества может быть сформирована вокруг его идеи о создании клуба Маленьких и смарт государств.

«Вместе мы сможем реализовать небольшие, но значимые программы», - сказал президент Саркисян.

Принимая во внимание наличие льготных экономических режимов Армении как с Евразийским экономическим союзом, так и с Европейским союзом, президент отметил, что в этом отношении Армения может быть интересна для деловых инвестиций стран Франкофонии. Также собеседники поговорили о возможностях сотрудничества в рамках президентской инициативы АТОМ, направленной на технологическое и научно-техническое развитие.

Президент Саркисян также пригласил представителей стран-членов организации принять участие в проходящем в Армении «Армянском саммите мыслей», основные темы которого будут посвящены глобальной, региональной геополитике и новым технологиям.

Луиз Мушикивабо отметила, что представленные направления действительно имеют большой потенциал для развития сотрудничества.