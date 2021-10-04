Выборы сгенерировали политический контент: Никол Пашинян посетил в Вильнюсе Центр исследования Восточной Европы

Находящийся с официальным визитом в Литовской Республике премьер-министр Никол Пашинян посетил в Вильнюсе Центр исследования Восточной Европы, провел там встречу с представителями экспертного сообщества.

Как сообщили

Арменпресс

в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Пашинян сначала коснулся процессов, происходящих в нашей стране и в регионе Южного Кавказа. В частности, Никол Пашинян отметил, что состоявшиеся в июне внеочередные парламентские выборы в Армении впервые в истории нашей республики послужили инструментом преодоления внутриполитического кризиса.

“Обычно выборы в нашей стране вызывали внутриполитические кризисы, и, пожалуй, самые большие внутриполитические проблемы в истории нашей страны возникали именно в период после выборов. Это первый случай, когда выборы стали инструментом выхода из кризиса, а не его поводом. После войны начались серьезные дискуссии о том, насколько уместна парламентская система правления в Армении. Для этого действительно был повод, но я должен констатировать, что эти выборы во второй раз подряд были названы международными наблюдателями свободными, конкурентными и демократическими, что также беспрецедентно”, - сказал премьер-министр.

По словам Никола Пашиняна, эти выборы, которые прошли в послевоенный период, сгенерировали также важный политический контент. “После войны важно было зафиксировать направления, в которых должна двигаться Армения. Должен признать, что ответы на эти вопросы в политическом поле были не слишком хорошо сформулированы, но прошедшие выборы сгенерировали конкретный политический контент.

Как минимум, в случае нашей политической силы, это была не столько политическая кампания, сколько диалог с гражданами, где они были в роли не только слушателя, но и говорящего. Мы выслушивали, что думают граждане о нашей истории последних 30 лет. На этом этапе была сформирована стратегия, которую правительство Армении включило в свою программу. Мы формулируем ее как необходимость открыть эру мирного развития для Армении и для региона”, - отметил премьер-министр, добавив, что эта формула подвергается также критике, что понятно.

“Потому что ежедневно происходят события, которые, по большому счету, ставят под сомнение, насколько возможен мир в нашем регионе или насколько мир уместен в той ситуации, которая сложилась в нашем регионе из-за конфликта вокруг Республики Армения и Нагорного Карабаха.

Возникает более важный вопрос: насколько способна демократия обеспечить безопасность и мирное развитие? Но наша позиция четкая: несмотря на все обстоятельства, которые ставят под сомнение конкурентоспособность мирной повестки дня, мы должны последовательно двигаться в этом направлении.

Мы считаем, что следует проводить политику маленьких шагов, а не спешить устанавливать непреодолимые планки. С другой стороны, нужны конкретные результаты и процессы, и в этой связи мы считаем необходимым возобновление мирного процесса по урегулированию нагорно-карабахского конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ”, - заявил премьер-министр Пашинян.

Затем премьер-министр ответил на множество вопросов экспертов, которые касались перспектив мира на Южном Кавказе, процесса урегулирования нагорно-карабахского конфликта, реализации демократических реформ в Армении, развития отношений Армения-ЕС и ряда других тем.