Никол Пашинян в ближайшее время встретится с Владимиром Путиным

В ближайшее время премьер-министр Армении Никол Пашинян встретится с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщила Арменпресс пресс-секретарь премьер-министра Армении Мане Геворгян.

«Встреча планируется в ближайшее время. О сроках мы сообщим позднее», - отметила она.