Предстоящие на 5 октября мероприятия
18:01, Октябрь 04, 2021
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09:37, 31.08.2021
По словам тюрколога, вера в заявления Эрдогана - из области фантастики
09:31, 27.08.2021
Россия приходит к мысли, что Армению нужно укреплять: аналитик
- 21:40 В России ввели День отца
- 20:55 Национальная сборная Армении прибыла во Франкфурт
- 20:28 В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошли сбои
- 20:19 Секретарь Совбеза Армении и посол ИРИ обозначили перспективы сотрудничества в решении региональных вызовов
- 20:04 Главы МИД Армении и Ирана подчеркнули недопустимость угрожающих региональной стабильности действий
- 19:47 Президент Армении принял генерального секретаря Международной организации Франкофонии
- 19:41 Высоко ценим позицию Ирана в отношении территориальной целостности Армении: глава МИД Армении
- 19:14 Президент Армении направил поздравительное послание лауреату Нобелевской премии Артему Патапутяну
- 19:07 Выборы сгенерировали политический контент: Никол Пашинян посетил в Вильнюсе Центр исследования Восточной Европы
- 18:47 Никол Пашинян в ближайшее время встретится с Владимиром Путиным
- 18:30 ЕС готов способствовать возобновлению переговоров в формате сопредседательства МГ ОБСЕ
- 18:25 Литовская сторона поделится с Арменией опытом в сфере переработки отходов
- 18:15 Премьер-министр Пашинян почтил память погибших за независимость Литвы
- 18:01 Предстоящие на 5 октября мероприятия
- 17:27 Россия не нуждается в иностранных вакцинах от COVID-19, заявил Мантуров
- 17:25 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 04-10-21
- 17:24 Азиатские индексы снизились - 04-10-21
- 16:59 Ален Симонян возглавит делегации НС Армении в МПА СНГ и ПА ОДКБ
- 16:53 МИД Ирана заявил о намерении развивать прочные отношения с КСА
- 16:43 Ален Симонян и Сергей Лавров обсудили ситуацию в регионе
- 16:22 Премьер-министр Грузии встретился с министром обороны Азербайджана
- 16:21 Палестинское путешествие по пути международного права: фильм «Broken» на «Золотом абрикосе»
- 16:03 США намерены вести торговые отношения с Китаем с позиции силы
- 15:55 Началась встреча глав МИД Армении и Ирана
- 15:45 В Москве ликвидировали ячейку "Хизб ут-Тахрир"*
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