Ален Симонян возглавит делегации НС Армении в МПА СНГ и ПА ОДКБ

Состоялось заседание Совета НС под председательством вице-спикера Рубена Рубиняна.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, обсуждены и утверждены проекты повесток дня о внесении дополнений в повестку дня второй сессии НС восьмого созыва и созываемых 5 октября очередных заседаний; определена последовательность обсуждения повесточных вопросов очередных заседаний. В проект повестки дня очередных заседаний НС включено 7 вопросов.

Совет НС обсудил и утвердил состав делегаций НС Армении восьмого созыва в МПА СНГ и ПА ОДКБ. Делегации НС Армении в МПА СНГ и ПА ОДКБ возглавит спикер НС Ален Симонян.

Внесено изменение в решение Совета НС, согласно которому А.Варданяна из фракции «Армения» в ПАЧЭС заменит член той же фракции Г.Манукян.