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Началась встреча глав МИД Армении и Ирана

Началась встреча глав МИД Армении и Ирана

В Тегеране началась встреча министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна и министра иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиана. Как передает «Арменпресс», об этом сообщил пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян.

Иранское информационное агентство «Mehr» сообщило, что после встречи министров иностранных дел планируется совместная пресс-конференция.

Министры иностранных дел двух стран встречались и в Нью-Йорке в рамках Генеральной Ассамблеи ООН.


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