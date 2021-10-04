В Москве разгромлена ячейка террористов из запрещенной в России организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, задержаны восемь человек, сообщает в понедельник ФСБ РФ.

"В Москве и Московской области пресечена деятельность ячейки международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, задержано два главаря и шесть ее активных участников", - говорится в сообщении.

По данным силовиков, исламисты вели "антиконституционную деятельность", основанную на доктрине создания "всемирного халифата", разрушения институтов светского общества и насильственного свержения власти.

В ходе конспиративных сборов они распространяли среди жителей Московского региона террористическую идеологию. У задержанных изъяли запрещенные пропагандистские материалы,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Возбуждено уголовное дело, расследование продолжается. Когда именно прошла спецоперация, не уточняется.

"Партия исламского освобождения" ("Хизб ут-Тахрир аль-Ислами")* в ряде стран мира признана террористической, в России ее деятельность запрещена по решению Верховного суда РФ от 2003 года.

Цель организации — устранение немусульманских правительств и установление исламского правления во всемирном масштабе путем создания "всемирного исламского халифата". Членов "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* регулярно задерживают в различных российских регионах, преимущественно в крупных городах Центральной России, Поволжья и Сибири, а также в Крыму.