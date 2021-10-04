Температура воздуха на всей территории Армении понизится на 8-10 градусов
На всей территории Армении 5 и 6 октября температура воздуха понизится на 8-10 градусов. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Центр гидрометеорологии и мониторинга Министерства окружающей среды Республики Армения.
В вечерние часы 5-го, 6-го октября в горных районах, предгорьях Лори, Тавуша и Сюника ожидаются осадки в виде мокрого снега.
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