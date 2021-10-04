Президент Литвы выразил поддержку своей страны усилиям МГ ОБСЕ по урегулированию  карабахского конфликта

Премьер-министр Никол Пашинян встретился с президентом Литовской Республики Гитанасом Науседой. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Аппарат премьер-министра РА. Президент приветствовал официальный визит Никола Пашиняна в Литву и выразил уверенность, что он будет способствовать развитию и углублению двусторонних и многосторонних отношений.

Гитанас Науседа выразил надежду, что сотрудничество правительств двух стран придаст новый импульс реализации совместных программ в экономической и в гуманитарной сферах.

Президент Литвы также отметил важность сотрудничества и обмена литовским опытом в рамках проводимых в Армении реформ.

Премьер-министр Пашинян поблагодарил за теплый прием и выразил уверенность, что армяно-литовские дружеские отношения будут и дальше развиваться и прогрессировать. В этом контексте Никол Пашинян обозначил расширение связей в экономической сфере и шаги, направленные на расширение товарооборота.

В ходе встречи были затронуты вопросы сотрудничества в рамках программы Восточного партнерства Евросоюза, эффективной реализации предусмотренного Евросоюзом пакета в 2,6 миллиарда евро для Армении, а также процессов, происходящих на Южном Кавказе. Президент Литвы выразил поддержку своей страны усилиям сопредседателей Минской группы ОБСЕ, направленным на урегулирование нагорно-карабахского конфликта.