В сентябре в Гегаркунике родилось 160 детей

В сентябре 2021 года в медицинских учреждениях по оказанию акушерской помощи Гегаркуникской области родилось 160 детей: 85 мальчиков и 75 девочек.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении здравоохранения и социальной защиты населения Гегаркуникской области, 82 ребенка родились в роддоме Мартуни, 38 детей - в Гаваре, 14 детей - в медицинских центрах Севана, 23 ребенка - в больнице Вардениса и 3 ребенка - в Центре здоровья Чамбарака.

По сравнению с сентябрем 2020 года количество детей, родившихся в Гегаркуникской области в сентябре 2021 года уменьшилось на 87.

Хосров Хлгатян