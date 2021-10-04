Министр обороны Азербайджана посетил Грузию
13:43, 4 Октябрь, 2021
Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов с визитом находится в Грузии.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщают азербайджанские СМИ.
В рамках визита Закир Гасанов встретится с рядом представителей правительства Грузии. В ходе встречи будут обсуждены вопросы, связанные с дальнейшим развитием грузино-азербайджанского военного сотрудничества.
Гасанов примет участие во встрече представителей технологической сферы Грузии, Турции и Азербайджана.
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