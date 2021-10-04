КНДР восстановит все линии связи с Южной Кореей утром 4 октября
Северная Корея заявила в понедельник, что восстановит все каналы связи с Южной Кореей позже в тот же день.
"Генеральный секретарь Трудовой партии Кореи, Председатель государственного совета Корейской Народно-Демократической Республики, уважаемый товарищ Ким Чен Ын в исторической политической речи на V сессии ВНС КНДР четырнадцатого созыва выразил волю возобновить прерванные коммуникационные линии между Севером и Югом в рамках усилий для осуществления ожиданий и чаяний всей нации, желающей скорейшего восстановления нынешних межкорейских отношений и воцарения прочного мира на Корейском полуострове", - говорится в сообщении ЦТАК,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU․
"Поддерживая замысел уважаемого товарища Ким Чен Ына, соответствующие органы решили возобновить все коммуникационные линии между Севером и Югом с 9 часов (3:00 мск) 4 октября", - сообщило агентство.
Пхеньян призвал Сеул также приложить "активные" усилия, чтобы вернуть межкорейские отношения в нужное русло.
В минувшую среду в ходе своего выступления на сессии Верховного народного собрания (ВНС) северокорейский лидер Ким Чен Ын сообщил, что каналы для связи между двумя Кореями будут восстановлены в начале октября.
"Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что трансграничные линии связи с Южной Кореей будут восстановлены с начала октября в рамках усилий по улучшению отношений и построению мира на Корейском полуострове", - отмечает ЦТАК.
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