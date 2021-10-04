Талибы уничтожили причастную к недавним взрывам в Кабуле ячейку ИГ

Отряды спецназа движения "Талибан" (запрещено в РФ) ликвидировали минувшей ночью ячейку террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещено в РФ) в Кабуле. Как сообщил в понедельник афганский телеканал Ariana News, ликвидированы все члены ячейки, причастные к взрывам накануне у одной из мечетей Кабула.

"Ячейка ИГ была полностью уничтожена в результате решительных и успешных действий наших сил, - цитирует телеканал представителя "Талибана" Забихуллу Муджахида. - Все террористы убиты",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По меньшей мере, два взрыва произошли в воскресенье на севере столицы Афганистана. По данным агентства Asvaka, они произошли в 17-м районе города недалеко от мечети Идгах, когда там проходила церемония прощания с матерью Муджахида. В результате погибли не менее 12 человек, 32 получили ранения. Ariana News отмечает, что это был самый крупный террористический акт в Афганистане после прихода к власти талибов.