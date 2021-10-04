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Франция может признать Нагорно-Карабахскую Республику: Анн Идалго

Франция может признать Нагорно-Карабахскую Республику: Анн Идалго

Мэр Парижа Анн Идальго, которая будет баллотироваться на президентских выборах Франции 2022 года, подчеркнула, что Франция может признать Нагорно-Карабахскую Республику.

Как передает «Арменпресс», Анн Идальго на своей странице в Twitter разместила статью известного французского философа, писателя Бернара-Анри Леви под названием «Франция может признать Нагорно-Карабахскую Республику»  и написала: «Я однозначно согласна, Франция может признать Нагорно-Карабахскую Республику».

Бернар-Анри Леви в своей статье подчеркнул, что Франция должна найти в себе смелость поддержать подвергшуюся нападению армянскую сторону.


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