Премьер Литвы надеется на урегулирование карабахского конфликта под эгидой сопредседательства МГ ОБСЕ
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните выразила надежду, что удастся вернуться к политическому урегулированию нагорно-карабахского конфликта под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Как передает «Арменпресс», премьер-министр сказала об этом на совместном заявлении по итогам встречи с премьер-министром РА Николом Пашиняном, отвечая на вопросы журналистов.
«Все, в том числе и мы, надеемся, что удастся вернуться к политическому урегулированию конфликта под эгидой сопредседателей Минской группы», - сказала Ингрида Шимоните.
Премьер-министр заверила, что в ЕС есть ряд политических лидеров, которые искренне думают о безопасности и мире в регионе.
«Поэтому я убеждена, что ЕС уделит этому вопросу достаточно внимания и практическими советами и решениями поможет в практическом урегулировании конфликта», - заявила Шимоните.
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