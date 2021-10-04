В шести департаментах Франции объявили повышенный уровень тревоги из-за сильных дождей

Повышенный уровень погодной опасности объявлен в шести департаментах на юго-востоке Франции из-за сильных дождей и риска наводнений. Об этом сообщила в понедельник национальная метеорологическая служба Meteo France в своем Twitter.

"Красный" - максимальный уровень тревоги - с 12:00 будет введен в департаменте Буш-дю-Рон. По данным метеорологов, в течение дня в этом регионе ожидается от 200 до 240 мм осадков. Как отмечает Meteo France, улучшение погодных условий ожидается только к вечеру понедельника,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В связи с непогодой руководство Государственного университета Экс-Марсель, расположенного на юге Франции, объявило об отмене занятий в понедельник.

"Оранжевый" - предпоследний уровень погодной опасности - уже действует в департаментах Альпы Верхнего Прованса, Приморские Альпы, Вар, Воклюз, Верхняя Корсика.

В Meteo France рекомендовали жителям департаментов "регулярно проверять информацию о текущей погодной ситуации и ограничить передвижения на автотранспорте".