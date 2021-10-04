Сценарии разблокирования коммуникаций должны создать условия для мирного сосуществования: Пашинян

Следует принять такие сценарии разблокирования коммуникаций в регионе, которые не усугубят изоляцию стран и народов региона, а, напротив, создадут условия для их мирного сосуществования. Как передает «Арменпресс», премьер-министр РА Никол Пашинян подчеркнул это во время совместного заявления по итогам встречи с премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните, отвечая на вопросы журналистов.

«Мы должны быть последовательны в принятой нами повестке дня, мы также должны детализировать наши идеи по решению всех вопросов. Хочу подчеркнуть, что в этом плане очень важно разблокирование региональных коммуникаций. Следует принять такие сценарии разблокирования коммуникаций и открытия путей общения, которые не усугубят изоляцию стран и народов региона, а, напротив, создадут условия для их мирного сосуществования. Хочу отметить, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ фактически начали активизацию своей деятельности», - сказал Пашинян.

В этом контексте он положительно оценил встречу министров иностранных дел Армении и Азербайджана в Нью-Йорке. Премьер-министр напомнил, что Армения выразила готовность начать процесс демаркации и делимитации границ между Арменией и Азербайджаном.

«На мой взгляд, нужно начать с создания необходимых для этого условий. Возвращение пленных, заложников и других задерживаемых - очень важный вопрос», - сказал Пашинян.

Он подтвердил свое ранее сделанное заявление, что готов взять с собой все карты, которые представляют гуманитарную угрозу и не имеют функции безопасности для Армении, выразив надежду, что президент Азербайджана привезет с собой пленных, заложников и других удерживаемых в Азербайджане лиц.

«И мы должны иметь в виду не только тех, чей факт пленения официально подтвержден, но и тех наших граждан, которые, по нашей информации, находятся в Азербайджане, но факт их пленения не подтвержден», - добавил премьер министр.

Он подчеркнул, что нелегко реализовать повестку дня открытия эры мирного развития, но, с другой стороны, он считает, что миру нет альтернативы, эта повестка постепенно должна быть реализована.

С целью разблокирования всех экономических и транспортных коммуникаций региона действует трехсторонняя рабочая группа под председательством вице-премьеров Армении, России и Азербайджана.