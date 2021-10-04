Урегулирование карабахского конфликта должно быть на основе принципов сопредседателей МГ: Пашинян

Армения окончательное, всеобъемлющее и прочное урегулирование нагорно-карабахского конфликта видит на основе известных принципов, поддерживаемых сопредседателями Минской группы ОБСЕ. Как передает «Арменпресс», об этом премьер-министр РА Никол Пашинян заявил на совместном заявлении по итогам встречи с премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните.

На встрече с премьер-министром Литвы Никол Пашинян проинформировал ее о ситуации в регионе и о событиях, которые произошли за последние несколько месяцев.

«В частности, я подчеркнул, что окончательное, всеобъемлющее и прочное урегулирование нагорно-карабахского конфликта должно основываться на известных принципах, поддерживаемых сопредседателями Минской группы ОБСЕ. Мы ценим взвешенную и конструктивную позицию Литвы по нагорно-карабахскому конфликту. Мы также ценим гуманитарную помощь, предоставленную Вашим правительством для решения проблем, с которыми наш народ столкнулся за последний год», - сказал Пашинян.

В этой связи премьер-министр с благодарностью отметил решение Литвы предоставить Армении 50 000 доз вакцины.

«Я также проинформировал своего коллегу о досрочных парламентских выборах 20 июня, которые сняли напряжение в нашем обществе. Это вторые выборы в Армении подряд, которые международные наблюдатели назвали свободными, справедливыми и конкурентными», - сказал премьер-министр.

Он подчеркнул, что в результате выборов правительство получило мандат на открытие эры мирного развития и для людей и для региона. Это стратегия, изложенная в программе правительства.

«Мы намерены достичь этой ключевой цели путем диалога и преодоления атмосферы вражды в нашем регионе. Мы полны решимости пройти этот путь. Однако вызывает сожаление тот факт, что постоянные нарушения режима прекращения огня, проблема возвращения военнопленных, произвольное толкование трехсторонних совместных заявлений и агрессивная риторика продолжают усугублять ситуацию, препятствуя столь необходимому прочному миру всех народов региона».