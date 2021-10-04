“Новая книга” -30/21: бессмертные, серотонин и обольщение

Информационное агентство «Арменпресс» представляет свой авторский проект “Новая книга”. Каждый понедельник Арменпресс знакомит читателей с новинками армянских издательств. Читатели узнают о новых книгах, встречают уже известные классические произведения и знакомятся с тенденциями современной литературы. На этой неделе Арменпресс выделил четыре примечательных произведения по 4 категориям, изданных разными издательствами в 2021 году, и уже переданных на суд читателей.

Произведение армянского автора

Арам Арцруни: Война бессмертных

Первая книга молодого автора Арама Арцруни посвящена памяти Левона Овсепяна, погибшего в 44-дневной войне в Арцахе.

Арам Арцруни в разговорах с участниками войны выяснял реальные эпизоды этой трагедии и необъяснимые трудности. Он раскрыл и показал неизвестный героизм, порой выходящий за рамки давно принятых представлений.

И есть какая-либо возможность воздать должное бессмертным и всем героям. Эти вопросы и ответственность, любовь к Родине и юношеский энтузиазм движут автором книги, ключом к которым является искренний призыв к единству и вере. Книга выпущена издательством “Эдит Принт”.

Переводная литература

Мишель Уэлбек: Серотонин

Известный писатель Мишель Уэлбек, лауреат многочисленных премий, в том числе и Гонкуровской, автор мировых бестселлеров “Элементарные частицы”, “Послушание”, удивил всех, написав камерный роман о покаянии, сожалении и потерянной любви. Главный герой книги, разочаровавшись в жизни, увольняется с работы и уезжает из дома. Его единственным спутником являются таблетки, которые снабжают тело серотонином и полностью убивают интерес к окружающему миру.

“Серотонин” признан лучшим романом автора за последние 20 лет, роман о разрушении традиционных ценностей и тяжелом кризисе личности.

19 апреля 2019 года президент Франции Эммануэль Макрон вручил Мишелю Уэлбеку орден Почетного легиона высшей награды страны. Президент назвал писателя последним романтиком в суровом материалистическом мире. Перевод с французского: Рузан Мирзоян. Книга издана издательством “Антарес”

Детская литература

Нуне Саргсян: Изумрудные ножницы

Садап Дарзи - умная и внимательная 12-летняя девочка. Она мечтает изменить мир. Однажды, по пути в школу, Садап встречает золотого дракона по имени Каркандак. Баланс добра и зла в мире нарушен, восстановить его может только Садап Дарзи ... Иллюстрации: Наиры Агаронян. Книга выпущена издательством “Зангак”.

Документальная литература

Марк Мэнсон: Искусство обольщения

Автор бестселлеров “Тонкое искусство пофигизма” и “Плевали все” Марк Мэнсон представляет практическое руководство любовных отношений. Советы Марка своим реалистичным рассуждением отличаются от советов многих других книг.

Не обманывайте себя и других, учитесь общаться с людьми. Развивайте себя. Людям нравятся искренность, самоотверженность, независимость и уязвимость. Да, женщинам нравятся ранимые мужчины. Вам отказали? Это нормально. Чтобы завоевать сердце любимого человека, нужно отбросить все страхи. Отказ - это начало дела. Сегодняшняя неудача может породить завтрашний триумф. В этой книге рассказывается, как обольщать, не обманывая и не подражая другим. Эта книга о том, как стать привлекательнее, без уловок, секретных тактик, ненужных игр и методов, а только на основе саморазвития. Просто будьте привлекательным. Переводчик: Аветис Арутюнян. Книга выпущена издательством “Newmag Publishing”.

Проект “Новая книга” представила Роза Григорян.