Арарат Мирзоян отправится с рабочим визитом в Иран

Министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян 4 октября с рабочим визитом отправится в Исламскую Республику Иран. Как передает «Арменпресс», об этом сообщил пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян.

В рамках визита планируется встреча с главой МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахианом, за которой последует совместное заявление министров для прессы.