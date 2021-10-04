Арарат Мирзоян отправится с рабочим визитом в Иран
Министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян 4 октября с рабочим визитом отправится в Исламскую Республику Иран. Как передает «Арменпресс», об этом сообщил пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян.
В рамках визита планируется встреча с главой МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахианом, за которой последует совместное заявление министров для прессы.
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