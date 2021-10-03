«The Guardian» сообщил о махинациях Алиева с недвижимостью в Британии

В Великобритании компания «Crown Estate», организация, официально уполномоченная управлять королевской собственностью от имени монарха, начала расследование в отношении лондонской собственности на сумму в 67 миллионов фунт стерлингов, которая, как выясняется, была выкуплена у семьи, находящейся у власти в Азербайджане, периодически обвиняемой в коррупции и владеющей многомиллиардным состоянием. Об этом, как передает «Арменпресс», сообщает «The Guardian».

«Документы Пандоры», опубликованные Международным консорциумом журналистов, ведущих расследования, содержат подробную информацию, как офшорные компании, связанные с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, в течение последних 15 лет продали в Великобритании недвижимость на сумму в 400 миллионов фунт стерлингов. Среди них и продажа одного строения, проданного в 2009 году за 33,5 миллиона фунтов стерлингов офшорной компанией, бенефициаром которой является Гейдар, сын президента Ильхама Алиева, которому на тот момент было всего 11 лет.