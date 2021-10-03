Премьер-министр РА Пашинян прибыл с официальным визитом в Литву

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян прибыл с официальным визитом в столицу Литвы Вильнюс (3-4 октября, Вильнюс-Каунас) по приглашению премьер-министра Литовской Республики Ингриды Шимоните.

Как сообщает корреспондент Арменпресс, в международном аэропорту Вильнюса Никола Пашиняна встречал министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас. Премьер-министра РА приветствовали Чрезвычайный и Полномочный Посол Армении в Литве Армен Мартиросян, Чрезвычайный и Полномочный Посол Литвы в Армении Инга Станите-Толочкиене, начальник Управления государственного дипломатического протокола МИД Литвы Нейлас Танкявичус, дипломатический персонал Посольства РА в Литве.

Вечером 3 октября премьер-министр РА встретится с представителями армянской общины Литвы.

В рамках официального визита премьер-министр Армении проведет в Вильнюсе переговоры на высоком уровне с премьер-министром Литвы.

После переговоров запланирована совместная пресс-конференция Никола Пашиняна и Ингриды Шимоните, в ходе которой премьер-министры двух стран выступят с заявлениями и ответят на вопросы представителей СМИ.

Премьер-министр встретится с президентом Литвы Гитанасом Науседой, председатель Сейма Викторией Чмилите-Нильсен, возложит венок к Мемориалу погибшим за независимость Литвы.

Премьер посетит Центр восточноевропейских исследований, а также ознакомится с опытом успешных литовских компаний. Никол Пашинян примет участие в концерте, посвященном 30-летию армяно-литовских дипломатических отношений в Каунасе