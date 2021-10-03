Второй тур выборов в Грузии состоится 30 октября

Второй тур выборов в органы местного самоуправления в Грузии состоится 30 октября, об это сообщил председатель партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе на брифинге в воскресенье.

Как передает Арменпресс со ссылкой на Спутник Грузия, по предварительным данным Центральной избирательной комиссии, вторые туры выборов мэров пройдут в 20 городах страны, в том числе и Тбилиси, где ни один кандидат не смог набрать более 50% голосов.

Согласно Избирательному кодексу Грузии, вторые туры проводятся в четвертую субботу после выборов в органы местного самоуправления и назначаются ЦИК вместе с подведением итогов первого тура.

В случае избрания мэров муниципалитетов существует 50-процентный избирательный порог, а в случае избрания членов городских советов (Сакребуло) – 40%.

Во втором туре принимают участие два кандидата, которые наберут больше голосов, чем другие в первом туре.

Во втором туре выборов победит кандидат, набравший наибольшее количество голосов.

По предварительным данным ЦИК, кандидаты от "Грузинской мечты" выиграют выборы мэров в 44 из 64 муниципальных образований.

В этих муниципалитетах кандидаты от правящей партии преодолели 50-процентный порог, сообщает Центризбирком.



Вторые туры выборов мэров пройдут 20 городах: Тбилиси, Кутаиси, Поти, Рустави, Батуми, Телави, Тианети, Карели, Хашури, Цагери, Багдати, Цхалтубо, Озургети, Сенаки, Мартвили, Хоби, Зугдиди, Цаленджиха. Чхороцку и Хелвачаури.

Выборы в органы местного самоуправления состоялись в Грузии 2 октября.