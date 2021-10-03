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В Армении ожидаются дожди и грозы. Температура повысится на 1-2, затем понизится на 4-6 градусов

В Армении ожидаются дожди и грозы. Температура повысится на 1-2, затем понизится на 4-6 градусов

На территории Армении ожидаются дожди и грозы: 3 октября, 7-8 октября - в отдельных районах, а 4-6 октября - в большинстве районов.

Ветер юго-восточный, со скоростью 5-10 м / с, местами ожидается усиление ветра до 15-20 м / с. 

Температура воздуха днем 3 октября повысится на 1-2 градуса, а 4-6 октября постепенно понизится на 4-6 градусов.

 

Как сообщили Арменпресс в  Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, в Ереване днем 3 октября и 7-8 октября осадков не ожидается. 4-6 октября ожидается дождь и гроза.


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