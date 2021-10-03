COVID-19: в Арцахе зарегистрирован 1 случай заболевания коронавирусом

2 октября в Арцахе было проведено 45 тестирований, в результате которых зарегистрирован 1 случай заболевания коронавирусом.

Как сообщили Арменпресс в Министерстве здравоохранения Республики Арцах, в настоящее время на стационарном лечении от коронавирусной болезни находятся16 инфицированных.

«Врачи оценивают состояние здоровья 3 пациентов как тяжелое, а пациенты с легкой формой протекания заболевания получают амбулаторное лечение - на дому.

В 2021 году в Арцахе в лаборатории на выявление коронавируса было обследовано 13 360 граждан, у 1161 из которых тесты показали положительный результат», - говорится в сообщении.

Министерство здравоохранения Республики Арцах еще раз призывает следовать инструкциям, чтобы избежать новых вспышек и побороть коронавирусную инфекцию как можно раньше, а также сообщает, что населению республики необходимо незамедлительно пройти вакцинацию от COVID-19, тем самым защитив здоровье – Ваше и Ваших близких.

Как говорится в сообщении Министерства здравоохранения Арцахской Республики, вакцинация против коронавирусной болезни (COVID-19) проводится в амбулаторно-поликлиническом отделении ЗАО «Республиканский медицинский центр» Министерства здравоохранения Республики Арцах, в медицинском объединении «Аревик», в районных медицинских объединениях.